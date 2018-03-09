В Москве ребенок случайно выстрелил себе в голову

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Несчастный случай произошел на юго-востоке Москвы. Десятилетний мальчик неосторожно повел себя с огнестрельным оружием, и выстрелили себе в голову.

Взрослых не было дома. Ребенок смог открыть оружейный сейф, так как любопытство взяло верх. Мальчик стал играться, как с игрушкой, с пистолетом марки «Хорхе». Из-за одного неосторожного движения оружие выстрелило прямо в голову мальчика. Услышав выстрел, соседи вызвали скорую. С места происшествия мальчика госпитализировали в больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рану теменно-височной области и перелом теменной кости слева.

Следователи сейчас проводят полное расследование происшедшего. Тем не менее, уже установлено, что оружие содержится в доме законно.