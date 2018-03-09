VistaNews.ru


В Нижнем Тагиле обнаружили тело парня во дворе кальянной

Сегодня, 19:00

В Нижнем Тагиле, на территории кальянной, обнаружен труп молодого 18-летнего парня. Эта трагическая история произошла ночью, с 8 на 9 марта.

 Сотрудники СК Свердловской области проверяют обстоятельства, которые привели к гибели молодого 18-летнего парня, тело которого обнаружили во дворе кальянной в Нижнем Тагиле. Трагедия произошла ночью с 8 на 9 марта, когда в развлекательном ночном заведении было много отдыхающих жителей города. По словам посетителей учреждения, погибший парень скончался от полученных травм в результате драки. Инициатором потасовки сам же и оказался погибший.

Увидели парня, лежащего во дворе, сами работники кальянной и сразу вызвали полицию и скорую. Но медики только констатировали факт смерти, так как парень умер на момент прибытия медпомощи. В полиции возбудили уголовное дело по факту убийства. Труп отвезли в морг на экспертизу. Есть предпосылки на то, что перед смертью потерпевший был «под кайфом».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.