В Нижнем Тагиле обнаружили тело парня во дворе кальянной

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В Нижнем Тагиле, на территории кальянной, обнаружен труп молодого 18-летнего парня. Эта трагическая история произошла ночью, с 8 на 9 марта.

Сотрудники СК Свердловской области проверяют обстоятельства, которые привели к гибели молодого 18-летнего парня, тело которого обнаружили во дворе кальянной в Нижнем Тагиле. Трагедия произошла ночью с 8 на 9 марта, когда в развлекательном ночном заведении было много отдыхающих жителей города. По словам посетителей учреждения, погибший парень скончался от полученных травм в результате драки. Инициатором потасовки сам же и оказался погибший.

Увидели парня, лежащего во дворе, сами работники кальянной и сразу вызвали полицию и скорую. Но медики только констатировали факт смерти, так как парень умер на момент прибытия медпомощи. В полиции возбудили уголовное дело по факту убийства. Труп отвезли в морг на экспертизу. Есть предпосылки на то, что перед смертью потерпевший был «под кайфом».