В центре Санкт-Петербурга сосулька смяла крышу иномарки

Сегодня, 18:50

Автомобиль Mazda, припаркованный во дворе одного из жилых домов в центре Санкт-Петербурга, пострадал от падения наледи с крыши расположенного рядом здания. Сосульки помяли верхнюю часть авто, о чём владелец транспортного средства не преминул возможностью сообщить в социальных сетях.

Как утверждает мужчина, инцидент произошёл в Гродненском переулке. Участники обсуждения по-разному отреагировали на случившееся. Большинство пользователей, прогнозируемо, посочувствовали беде автовладельца. Некоторые при этом порекомендовали подать в суд на управляющую компанию, обслуживающую данную территорию. Между тем, в числе комментаторов нашлись и те, кто обвинил автора публикации в халатном отношении к собственному имуществу. По их мнению, собственник авто должен был предвидеть подобный исход и припарковать машину в другом месте.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео, как в Кемерово снежный сугроб, упавший с крышы дома, подвинул припаркованную у подъезда иномарку.