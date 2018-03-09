В Москве женщину чуть не убило тележками из супермаркета

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В Москве в супермаркете в торговом центре «Райкин Плаза» чуть не убило женщину. Одна из сотрудниц везла много магазинных тележек и потеряла над ними контроль. В итоге они покатились прямо на посетительницу.

Известно, что сотрудница супермаркета пыталась провести в районе десяти тележек сразу. Однако она теряет над ними контроль и тележки просто начинают с большой скоростью выкатываться вперёд.

Но к счастью, впереди на пути тележек было очень мало посетителей. Поэтому они выкатились на проходящую мимо покупательницу, которая успела вовремя отскочить. Тележки пролетели буквально в нескольких сантиметрах от неё и разлетелись во все стороны.