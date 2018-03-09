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В Адыгее опрокинулась лодка: один человек погиб, двое пропали без вести

Сегодня, 18:13

В Адыгее на Беляевском кареьере сегодня днём опрокинулась лодка с четырьмя людьми на борту. В результате происшествия один человек погиб, ещё двоих продолжают искать спасатели.

Как сообщает региональная пресса, инцидент произошёл примерно в 10:50. Известно, что на борту лодки находились двое мужчин и две женщины, одну из которых удалось спасти. Также на месте происшествия нашли тело одного мужчины. Двух человек по-прежнему не могут найти. Поисково-спасательная операция продолжается. К мероприятиям привлечены 40 человек и 10 единиц техники.

Ранее мы писали, что в Ялте спасатели нашли в море труп мужчины. Личность погибшего установить не удалось, так как он не имел при себе документов.


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