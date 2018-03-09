Ефремов рассказал о причинах возникшего скандала в театре Саратова

Сегодня, 18:30

Актер Михаил Ефремов внес ясность в историю со скандалом в самарском театре, который произошел во время гастрольного тура. Всему причиной стало непонимание черного английского юмора, именно так считает главный герой.

В канун праздника 8 Марта, в Саратовском театре была премьера спектакля Гарольда Пинтера «Не становись чужим». Главную роль в постановке сыграл знаменитый актер Михаил Ефремов. Зритель был шокирован, так как увидели на сцене его в нетрезвом виде и услышали вместо текста чистый русский мат. Аплодисментов артист так и не дождался.

К концу спектакля зал был пуст. Вокруг Ефремова разгорелась скандальная атмосфера, но он решил объяснить, почему такое произошло. По словам самого Михаила, он просто сильно вошел в роль. Ведь спектакль был в стиле английского черного юмора, которого не поняли до конца сами зрители.