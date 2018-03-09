Из-за сильного рейса в Сочи запретили прилёт 10 самолётам

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В Сочи запретили прилёт больше десяти авиарейсам. Такая ситуация произошла из-за сильного ветра, который сейчас можно наблюдать в районе городского аэропорта. Информацию об этом сегодня, 9 марта, рассказал официальный представитель пресс-службы воздушной гавани.

В сообщении сказано, что по состоянию на 16:45 по московскому времени запрещён прилёт 11 авиарейсов. Шесть из них отправили на запасные аэродромы города Краснодар, Анапа и Минеральных вод. Получается, что и обратные рейсы также отложены временно на неизвестное время.

Отмечается, что уже в ближайшие часы осуществится обслуживание задержанных самолётов.