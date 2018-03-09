Многодетная мать из Томской области сядет в тюрьму за кражу пяти курей

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Мать четверых детей приговорили к тюремному сроку за кражу пяти кур с частного подворья в Кожевниковском районе Томской области. Причиной воровства стало то, что семье нечем было питаться.

На днях в Кожевниковском районном суде состоялось заседание относительно слушания уголовного дела по факту кражи пяти кур в частном хозяйстве. Главной подозреваемой в преступлении оказалась многодетная мать, на воспитании которой находится четверо малолетних детей. Кража произошла еще осенью, в ноябре. Согласно материалам уголовного производства, подозреваемая проникла незаконным путем в чужой двор и забрала из сарая пять кур. Общая стоимость нанесенного ущерба равна 10500 рублей, так как украденные птицы были породистые. После оперативной разработки полиция вышла на след вероятного похитителя.

Женщину задержали оперативники. На одном из допросов она призналась в содеянном. Также было установлено, что часть ущерба она успела отдать. Мотивом кражи курей стало то, что детям матери не было, что покушать и она решилась на радикальный поступок. Суд приговорил к лишению свободы на год.