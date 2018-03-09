Во Владивостоке женщина погибла, провалившись в люк

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Во Владивостоке сегодня днём погибла женщина, провалившись в люк. Трагедия произошла на улице Кирова.

В социальных сетях пишут, что рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них погибшая не заметила отверстия в асфальте, которое было перекрыто доской и присыпано снегом. Женщина могла провалиться в люк и получить смертельные травмы. В то же время источники в экстренных службах утверждают, что на теле местной жительницы не было обнаружено видимых травм, в связи с чем рассматривается вероятность того, что она могла получить сердечный приступ и уже потом провалиться вниз. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Новосибирске женщина провалилась в колодец во время прогулки. К счастью, пострадавшая серьёзных травм не получила. О случившемся она сама сообщила в социальной сети.