В Челябинске в реке Миасс погиб мужчина на 8 марта

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В Челябинске поздно вечером в день 8 марта случилось бедствие, в ходе которого погиб мужчина. Несчастный случай произошел на реке Миасс.

В 22:00 вечера четверо парней решили пойти короткой дорогой в самом центре Челябинска, пройдя по тонкому льду реки Миасс. Пока они шли, ледяная корка треснула и двое молодых людей оказались в холодной воде. В то время как один товарищ пытался вытащить друзей из воды, другой звонил в службу спасения. Спасатели приехали, когда один из двух утопающих ушел под лед, а второй продолжал держаться за палку. Сотрудники службы спасения благодаря альпинистскому снаряжению и лестнице эвакуировали выживших. Один из спасенных был без сознания, даже медики не смогли ничем помочь. Второй мужчина получил переохлаждение.

Спасатели напоминают, что весной ходить на лед смертельно опасно. В случае происшествия следует набирать номер 112.