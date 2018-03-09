В Воронежской области водитель бросил умирать кота в машине

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В Воронежской области водитель Lada на четыре дня бросил беспомощного кота умирать в холодной машине. Инцидент произошел в поселке Новая Усмань возле магазина «Лилия».

Продавцы магазина «Лилия» рассказали, что на протяжении четырех дней они наблюдали, как в припаркованной Lada находился кот. Бедное животное было брошено там водителем и могло погибнуть, если бы не неравнодушные граждане.

Сотрудники учреждения обратились за помощью в правоохранительные органы Новой Усмани, так как устали ждать владельца автомобиля. Полицейские открыли багажник и смогли достать кота из салона, в результате голодное и замерзшее животное было спасено. Неизвестно, как на инцидент отреагирует водитель, которому без спроса вскрыли багажник. С другой стороны, стражи порядка должны были помочь коту, тем более они прибыли по вызову.