Под Калининградом люди спасли оленя от нападения бездомных собак

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Смартфон OnePlus 6 прошёл свои тесты в компании AnTuTu, занимающейся бенчмаркингом. Данный гаджет показал некоторые параметры, которые специалисты сочли сногсшибательными.

На территории Куршской косы, находящейся под Калининградом, людям удалось спасение оленя от целой стаи нападавших на него бездомных собак. К счастью, их оказалось немного. Всего три особи.

Собаки были крупного размера. Они напали на оленя, периодически делая ему укусы. Судя по снимкам, размещённым в Сети, животное выглядело очень напуганным.

Видимо, оно решило прибегнуть к помощи людей. Олень, которого преследовала собачья стая, выскочил прямо на трассу, где всегда активное движение автомобилей.

Люди пришли на помощь животному. Они притормозили и кинулись на собак с громкими криками. После этого стая отступила.

Олень также не стал изъявлять благодарности своим спасителям и скрылся в своём родном лесу.

Получил ли он при агрессивной атаке собачьей стаи серьёзные травмы, пока не известно.

В Сети уже доступно видео данного происшествия. Посетители активно обсуждают произошедшее. Некоторые полагают, что собаки могли быть и домашними. Просто их, видимо, давно не кормили хозяева.

В то же время видно и активное сопротивление парнокопытного. Возможно, олень уже имеет опыт подобных нападений.