В Петербурге МЧС спасло попавшего в полынью туриста из Бразилии

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В пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что сотрудники ведомства сегодня, 9 марта, спасли попавшего в полынью туриста из Бразилии. Молодой человек 1992 года рождения прогуливался по льду рядом с Дворцовым мостом и вдруг провалился.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, случилось происшествие в 14:35 по московскому времени. Молодой человек гулял по Неве и провалился в полынью, которая образовалась после прохода ледокола «Невская застава».

Спустя минуту силы РПСО (региональный поисково-спасательный отряд), которые в тот момент совершали изучение и наблюдение за ледовой обстановкой на Неве доставили пострадавшего туриста из Бразилии на берег.

Известно, что медицинская помощь молодому человеку не потребовалась, то есть он не пострадал.