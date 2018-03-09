В Ростове на остановке столкнулись две маршрутки

Сегодня, 17:02

В центре Ростова два маршрутных такси не поделили остановку общественного транспорта. Маршрутки столкнулись на площади Труженников.

В ростовских средствах массовой информации появились данные об аварии, которая произошла сегодня, 9 марта, на площади Труженников. Сообщается, что ее участниками стали два маршрутных такси, которые выполняли рейсы по маршрутам № 67 и 40. Инцидент произошел в половине третьего по полудню.

Свидетели дорожно-транспортного происшествия рассказали, что водитель маршрута № 67 сделал попытку обогнать маршрутку № 40, но не смог правильно рассчитать маневр и врезался в нее. В результате удара. Пассажиры, которые ехали стоя в маршрутке № 67 упали. Одна из пострадавших сообщила, что ударилась спиной, а некоторые пассажиры чуть не вылетели через лобовое стекло.

Маршрутные такси получили механические повреждения в результате удара. Как известно, водители маршруток в разных городах устраивают гонки между собой. Все это происходит в борьбе за пассажиров, которые страдают от быстрой езды.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место аварии, отправили обоих водителей для прохождения всех необходимых экспертиз.