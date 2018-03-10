В Приморье рыбак спас сбитую машиной лису

Сегодня, 02:30

Лису, травмированную в результате наезда автомобиля, спас в Приморье местный рыбак. Мужчина оказал дикому зверю помощь и отправил его к зоологам.

Инцидент произошёл на острове Русский во Владивостоке. Известно, что местный житель возвращался домой на автомобиле и заметил лежащую на обочине лису. Он решил забрать её и отвезти в сафари-парк. Сперва он пытался отдать животное ветеринарам. С этой целью он отправился в ветклинику, однако там отказались принимать дикого зверя. После этого рыбак отправился в парк. Там лисе оказали необходимую помощь и поселили в отдельный вольер.

Ранее мы писали, что в Благовещенске местные жители спасли примёрзшую к земле собаку. Животное оказалось в плену у льда и рисковало погибнуть от холодной и голодной смерти, однако небезразличные граждане решили оказать помощь собаке.