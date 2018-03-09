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В Приморье поймали тигрицу, поедавшую сельских собак

Сегодня, 02:15

Охотники из Приморья поймали тигрицу и ее детенышей, которые ели собак. В настоящий момент дикие звери находятся в реабилитационном центре.

В начале года охотники начали операцию по ловле тигрицы, которая воровала собак из деревни Алексей-Никольское. Известно, что хищница вынесла не менее четырех псов, она не боялась света и криков людей. Мертвых собак тигрица уносила на длительные расстояния до четырех километров, что нехарактерно для этих зверей. Ученые посчитали, что в таком случае она это желает, дабы прокормить своих детенышей. В феврале тигрицу поймали и разместили в реабилитационный центр, у нее имеются сложности со здоровьем, возраст самки пять лет.

После удалось поймать и тигрят. Их жизни угроз нет, но данные про их отлов были закрыты, а ученые постоянно находились при них и осуществляли подкормку зверят. Визуально они упитанные и здоровые.


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