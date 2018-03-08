Во Владивостоке на пару из окна выбросили дверь

Вчера, 23:30

Вчера вечером молодую пару во Владивостоке едва не прибила брошенная сверху дверь. Комнатный предмет летал возле подъезда одного из домов.

Инцидент произошел вечером 7 марта, в канун Международного женского дня. Межкомнатную дверь выбросили с третьего этажа дома, который находится на улице имени адмирала Горшкова. Около десяти вечера к парадному «многоэтажки» пришла молодая пара. Рухнувшая дверь едва не задела их, осыпав осколками стекла.

Парень и его подруга не пострадали. В Интернете возмущены произошедшим. Если прежде из окон вылетали бутылки, яйца и разный мусор, то теперь граждане начинают разбрасываться дверьми.

Зимой нынешнего года неадекватный мужчина вбросил из окна маленького ребенка. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения, а выброшенный мальчик являлся его родным сыном. Инцидент произошел в Якутии.