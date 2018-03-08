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В Краснодаре эвакуировали ТЦ из-за случайно нажатой тревожной кнопки

Вчера, 23:13

В Кубанской столице вечером 8 марта провели эвакуацию посетителей огромного ТЦ «Oz Mall» после тревожного звукового сигнала.

 По предварительной информации, эвакуацию пришлось совершить из-за того, что один из посетителей случайно нажал тревожную кнопку.

Оперативники, приехавшие на место происшествия, не выявили никаких опасных предметов или веществ.

На данный момент торговый центр Краснодара работает в привычном режиме.

Известно, что за последнее время в городе Ростов также прошли несколько эвакуаций людей из торговых центров и кинотеатров.


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