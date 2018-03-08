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Умер метеоролог Марат Френкель

Вчера, 22:30

Главный метеоролог Кировского ЦГМС Марат Френкель скончался 8 марта. На момент смерти специалисту по прогнозам синоптических ситуаций исполнилось 78 лет.

 Марат Френкель особо не жаловался на свое здоровье. Но вчера, 7 марта, мужчине внезапно стало плохо. Сначала он думал, что обойдется, но состояние его ухудшалось поминутно и родственникам пришлось вызвать скорую помощь. Приехавшие медики «неотложки» приняли немедленно решение о срочной госпитализации Френкеля в стационар.

Сегодня, 8 марта, родственникам сообщили из больницы о смерти метеоролога. Хотя еще 1 марта Марат совершил уникальный прогноз на предстоящую весну в Кировской области, к сожалению, он уже не сможет удостовериться в правдивости своего предсказания. Дата похорон и прощания с настоящим талантом своего дела пока неизвестна. Практически все свои годы покойный отдал любимой работе в стенах Кировского ЦГМС. Ведь прогнозировать погоду по регионам страны – это призвание было Френкеля. Метеоролог скончался в 78 лет.


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