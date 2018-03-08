В Москве срочно эвакуируют посетителей "Охотного ряда"

Вчера, 21:53

В центральной части Москвы проводят срочную эвакуацию посетителей одного из торговых центров. Причины такого радикального поступка пока не разглашаются.

По словам очевидцев, которые находились в помещении торгового центра «Охотный ряд», 8 марта из громкоговорителя было произнесено сообщение о том, чтобы все граждане, включительно и клиенты ресторана, покинули здание развлекательно-торгового комплекса в срочном порядке. Люди активно отреагировали на известие, и начали оперативно освобождать залы.

Причина, по которой посетителям пришлось уйти в принудительном экстренном порядке пока не разглашается перед общественностью. Среди гостей и покупателей появились множественные гипотезы о том, что комплекс кто-то заминировал. Но официального подтверждения пока нет.