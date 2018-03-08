В Киеве во время Марша за права женщин пятерых облили зелёнкой

Вчера, 20:37

В Киеве 8 марта прошел Марш за права женщин, во время которого от зелёнки пострадали не меньше пяти женщин. Нападение случилось рядом со зданием городской администрации.

Как сообщила организатор акции, известно пока о пяти пострадавших, обстоятельства выясняются.

Одна из участниц опубликовала информацию, что ее облили зеленкой. Она говорит, что это могло быть дело рук украинских националистов. Другая девушка утверждает, что в лицо брызнули газовым баллончиком.

Известно, что ранее аналогичное событие произошло и в украинском городе Ужгород. Во время мероприятия участницы были облиты красной краской. Одну из девушек доставили в больницу на скорой помощи.

В праздник весны участницы маршей решили провести мероприятия в целях поддержки солидарности женщин, а также против гендерного неравенства.