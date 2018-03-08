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На шоссе в Санкт-Петербурге бывший оружейник из Тулы устроил стрельбу

Вчера, 20:11

Бывший оружейник из Тулы на трассе в Петербурге открыл стрельбу. Мужчину задержал бывший сотрудник органов, в машину которого врезался нарушитель.

 Внедорожник и фура не смогли разминуться на перекрестке трассы в Питере. Тогда водитель джипа достал пистолет и начал стрелять по «противнику», а затем он попытался скрыться с места преступления, но врезался в «Ниссан», водителем которого оказался бывший сотрудник правоохранительных органов, задержавшего неадекватного мужчину.

Позже поступила информация, что бывший сотрудник оружейного завода Тулы и ранее привлекался к ответственности за нарушения. На данный момент по факту происшествия ведется разбирательство.


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