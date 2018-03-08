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В Санкт-Петербурге насмерть замерз рыбак-белорус

Вчера, 19:51

В Санкт-Петербурге проводится расследование обстоятельств гибели рыбака. Белорус по национальности насмерть замерз на льду Финского залива в Сестрорецке. Инцидент произошел вчера, 7 марта.

 Правоохранительные органы Питера расследуют ситуацию гибели 56-летнего мужчины. По версии следствия, мужчина рыбачил на льду Финского залива. Инцидент произошел в Сестрорецке вчера.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия (40 минут). Смерть мужчины констатировали спустя 45 минут. У мужчины были документы. Родные и полиция оповещены о ситуации с мужчиной.


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