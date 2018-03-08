Блогер открыл секретные подробности смерти семьи Ларьковых из Крыма

Вчера, 20:00

Общественный активист Талипов из Крыма сообщил подробности и причины гибели семьи Ларьковых из Феодосии. Из реки был извлечен автомобиль с тремя телами, одно из них принадлежало ребенку.

В своем личном микроблоге социальной сети Александр Талипов поставил в известность других обозревателей относительно недавней трагедии в Крыму. Вчера, 7 марта, в водах реки возле поселка Героевского был найден потонувший автомобиль. Когда его достали, там было три тела: мужчина, женщина и ребенок 4 лет. Стало ясно, что взрослые погибли от ранее выпущенных пуль из огнестрельного оружия, а ребенок утонул под водой.

По сведениям блогера Талипова, семья Ларьковых проживала ранее в Феодосии. Они планировали обменять свою машину и нашли интересующее их предложение. 23 февраля они отправились на деловую встречу, и она стала для них последней. Следователи СК региона возбудили уголовное дело по факту убийства семьи. Талипов считает причиной смерти - ограбление. ведь покойные имели с собой 255 тысяч рублей.