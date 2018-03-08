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В Воронеже образовалась бесконечная пробка

Сегодня, 18:38

На автомагистралях Воронежа зафиксирована громадная пробка из автомобилей. Видео с неприятной картиной скопления грузовых фур и легковиков обсуждают обозреватели интернета.

 В Воронеже транспортное движение на проспекте Патриотов практически остановилось. Причиной такого автомобильного коллапса стали пробки. Основной затор создали грузовые фуры, которые не смогли нормально ехать по заснеженной трассе и подняться вгору. Аналогичная ситуация с блокировкой транспортного потока наблюдалась также и на Ленинском проспекте города. Автомобилистам приходилось несколько часов ждать продвижения.

Интернет-ресурсы постоянно давали сводки всем жителям Воронежа о состоянии пробок на дорогах. Также и сами интернет-обозреватели активно обсуждали состояние движения, негодованию некоторых из них не было предела. В Сети есть масса роликов, которые показывают бесконечные пробки на магистралях. Люди пишут, что лучше избежать пока поездок до того времени, пока ситуация не нормализируется, иначе можно застрять в дороге на несколько часов.


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