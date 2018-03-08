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В Череповце пьяного хулигана замотали скотчем

Вчера, 19:03

В Череповце пьяного дебошира обезвредили скотчем. Мужчина раскрошил стекло автомобиля неизвестного ему человека.

Как стало известно, происшествие имело место по улице Первомайской. Мужчина, на рассчитав свою меру алкоголя, решил разобраться с проезжающим мимо водителем. Злоумышленник направился к машине и начал бить в окно. Хозяин транспортного средства пытался защищать своё имущество, но хулиган выбил стекло машины. В тот момент пострадавшему помогли случайные прохожие. Они собственно и обмотали хулигана скотчем, а потом передали стражам порядка.

После вытрезвления, он не мог вспомнить произошедшее и понятия не имел, почему так поступил.


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