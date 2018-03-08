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В Липецке пьяная женщина, отмечая 8 Марта, выпала из окна

Сегодня, 18:37

В Липецке госпитализировали с многочисленными травмами местную жительницу, которая упала с высоты третьего этажа. Как пишет региональная пресса, женщина отмечала 8 марта в компании любимого мужчины и решила продемонстрировать ему, на что она способна ради отношений, выбравшись на карниз окна в пьяном виде.

Инцидент, как отмечают очевидцы данного события, произошёл на улице Жуковского. Свидетели произошедшего отмечают, что женщина сорвалась, но сожитель сумел её удержать. Несмотря на это, спустя время он так и не смог поднять возлюбленную назад в квартиру самостоятельно и она всё же упала вниз. Местные жители подбежали к пострадавшей и обогрели её до приезда к медикам. Бригада «скорой помощи» госпитализировала женщину в медучреждение. О её состоянии пока ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что в Черкесске с пятого этажа выпал ребенок. Двухлетний малыш сорвался из открытого окна.


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