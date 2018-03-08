Путана из Молдовы изрешетила хозяйку квартиры ножом в Калининграде

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В Калининграде путана из Молдовы порезала ножом свою квартирную хозяйку за просьбу оплатить аренду жилья. Пенсионерка получила тяжелые ранения и доставлена в реанимацию горбольницы.

Одна из жительниц Калининграда сдавала под аренду свой дом постояльцам на определенное время. Женщина сама не проживала там, но ее жилье находилось недалеко. Несколько недель назад она поселила троих жителей из Молдовы. Среди квартиросъемщиков оказалась и женщина. Есть информация, что она зарабатывала предоставлением интимных услуг мужчинам-клиентам. 3 марта пенсионерка пришла к своим квартирантам за обещанными деньгами за аренду предоставленного дома.

В этот момент присутствовала только женщина, остальных двоих граждан не было. После просьбы отдать долг, она схватила нож и нанесла им квартирной хозяйке несколько ударов. После этого, путана забрала у пострадавшей кошелек и телефон и скрылась. Сотрудники полиции сумели задержать злоумышленницу. На одном из допросов она призналась в содеянном. Расследование продолжается. Пострадавшая в реанимации горбольницы.