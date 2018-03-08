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В Купчино девушка выпила чай и впала в кому

Сегодня, 18:17

В Купчино девушка во время чаепития впала в кому. 19-летнюю пострадавшую увезли из квартиры дома №3 по улице Белы Куна.

Пациентку доставили на стационар, после её поместили в реанимацию. Как стало известно, инцидент имел место 6 марта. В скорой сообщили, что у девушки были симптомы острого отравления неизвестными психотропами. Девушку незамедлительно разместили в токсикологии. После того, как потерпевшая пришла в сознание, то рассказала медикам, что перед случившимся она пила только чай. Теперь сотрудникам полиции предстоит узнать, что находилось в этом напитке.


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