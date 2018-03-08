В Чебоксарах пьяный тракторист пытался снести жилой дом

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Пьяный мужчина на тракторе попытался снести жилой дом в Чебоксарах. Водитель еле стоял на ногах.

Свидетели происшествия рассказали, что мужчина, который чистил снег во дворе, вел себя очень странно. Сначала тракторист задел столб, затем машину, припаркованную во дворе. Тогда один из жителей дома вышел на улицу, чтобы спросить все ли в порядке у тракториста. В то время свидетель и обнаружил, что за рулем трактора сидит мужчина под сильным алкогольным опьянением. Водитель не остановился на достигнутом, и попытался уехать от «надоедливого» свидетеля, задев по пути еще один автомобиль. Только после этого мужчинам удалось остановить тракториста, вытащив его из машины.

На место происшествия вызвали полицию. Жители Чувашии удивляются, как автомобилист в таком состоянии чистил остальные дворы города. В ходе проверки оказалось, что мужчина сел за руль трактора, уже находясь под алкогольным опьянением.