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В Приморске 35-летний пьяный петербуржец стрелял по гостям в кафе

Сегодня, 17:52

В Приморске пьяный посетитель кафе открыл стрельбу из оружия по гостям заведения. К счастью 35-летний петербуржец на фоне отсутствия трезвости не смог никому причинить вреда, он промахнулся. Идет следствие.

 По оперативным данным ГУ МВД РФ по Ленобласти, 2 марта в Выборгском районе житель Петербурга открыл стрельбу по гостям одного из кафе, где сам и находился. Так как стрелок был пьян, он не смог никого ранить, просто промахнулся. Хотя изначально пытался целиться в одного из присутствующих в зале мужчин.

Благодаря оперативной реакции полиции 35-летнего стрелка задержали. С 7 марта официально заведено уголовное производство и начат процесс расследования данного инцидента. Парень работает в компании, которая занимается переработкой древесины. Как сказали в СК Ленобласти, молодой человек предстанет перед судом по статье УК РФ «Хулиганство», насколько строгим будет его наказание, решит суд.


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