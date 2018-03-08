В Зауралье сторож ударил школьницу палкой по голове

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В Курганской области на Зауралье мужчину осудили за нанесение побоев школьнице. Сторож нанес удар палкой по голове.

Происшествие произошло 26 августа 2017-го года в Раскатихинской школе. У мужчины возникла ссора с посторонними людьми, которые находились на территории общеобразовательного учреждения. Там же была и пострадавшая школьница, которая гуляла со знакомой. Сторож подумал, что девочка находилась вместе с теми людьми, с которыми у мужчины произошел конфликт. Тогда охранник подошел к школьнице, которая спряталась в кустах, и ударил ее по голове.

Несмотря на то, что 16-летняя школьница получила серьезную травму головы и потеряла много крови, полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Но после ходатайства прокуратуры началось следствие. В ходе суда сторожа признали виноватым и присудили в качестве наказания 200 часов административных работ. Участники происшествия подчеркивают, что сторож был выпивший. Но полицейские не нашли мужчину в день происшествия и поэтому не смогли подтвердить факт алкогольного опьянения.

После происшествия сторож работал в школе до октября, потом он был уволен администрацией школы.