В ресторане Петербурга женщины отметили 8 марта дракой

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Женщины устроили драку в одном из ресторанов Петербурга. Пьяных девушек, отмечающих 8 марта, пришлось успокаивать наряду полиции.

Инцидент произошел сегодня, восьмого марта. Около десяти женщин в ресторане "Стрельны" начали массовую драку, пустив в ход ножи, вилки и все, что смогли найти на столе. Пока что неизвестно, почему у дам возникли разногласия, ведь их столики находились в разных частях ресторана.

Во время бойни девушки вырывали друг другу волосы, били посуду и угрожали посетителям, которые попытались успокоить разбушевавшихся дам. Женщин забрали в местное отделение полиции и дальнейшая их судьба пока что неизвестна.