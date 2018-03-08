Под Челябинском голый парень дарит тюльпаны девушкам

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В центре Копейска Челябинской области утром 8 марта голый молодой человек раздавал тюльпаны проходящим мимо девушкам. О случившемся в социальных сетях рассказали местные жители.

По словам очевидцев, на парне из одежды была только бейсболка и кроссовки. Несмотря на морозную погоду, он долгое время стоял посреди площади. Интимные части тела он прикрывал букетом тюльпанов. Каждой проходящей мимо девушке горожанин норовил вручить по цветку, однако дамы при виде такого дарителя отмахивались, ссылаясь на спешку, и торопились скорее уйти от странного молодого человека. Сам он свой перформанс никак не прокомментировал. Горожане не стали вызывать полицию и дождались пока парень сам уйдёт с площади.

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