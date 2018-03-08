VistaNews.ru


Под Челябинском голый парень дарит тюльпаны девушкам

Сегодня, 16:23

В центре Копейска Челябинской области утром 8 марта голый молодой человек раздавал тюльпаны проходящим мимо девушкам. О случившемся в социальных сетях рассказали местные жители.

По словам очевидцев, на парне из одежды была только бейсболка и кроссовки. Несмотря на морозную погоду, он долгое время стоял посреди площади. Интимные части тела он прикрывал букетом тюльпанов. Каждой проходящей мимо девушке горожанин норовил вручить по цветку, однако дамы при виде такого дарителя отмахивались, ссылаясь на спешку, и торопились скорее уйти от странного молодого человека. Сам он свой перформанс никак не прокомментировал. Горожане не стали вызывать полицию и дождались пока парень сам уйдёт с площади.

Ранее мы писали, что жителей Воронежа удивил почувствовавший весну мужчина. Местный житель, несмотря на метель и мороз, разгуливал по городу в шортах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.