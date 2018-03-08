В Италии семью арестовали за надругательство над чернобыльской девушкой

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Семейную пару, проживающую в Италии, арестовали за надругательство над девушкой из Беларуси, которая приехала к ним в рамках акции по реабилитации жителей, пострадавших вследствие аварии в Чернобыле. Об этом происшествии сообщили полицейские города Форли.

Девушке на данный момент 22 года, она посещала эту семью на выходных с 10 лет. Известно, что в 2014 году девочка попала в автокатастрофу на велосипеде, после которой осталась полным инвалидом. Согласно расследованию, пара итальянцев присвоила все страховые выплаты девушки, которые составили почти 2 миллиона 120 тысяч евро, а также контролировали все сферы жизни пострадавшей.

Известно, что авария на АЭС в Чернобыле случилась 26 апреля 1986 года, когда был поврежден четвертый энергоблок станции. Общая территория радиации в Беларуси составила почти 46,5 тысяч кв.км, что охватило 12 областей. Кроме этого, от радиации пострадали еще 19 областей России.