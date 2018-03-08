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В Первоуральске из кранов потекла голубая вода

Сегодня, 16:14

В Первоуральске жители обеспокоены ситуацией с водоснабжением. Причиной стало появление голубой и черной воды в кранах. Люди не понимают, почему получили странный подарок.

 Коммунальные службы порадовали жителей уральского города. На праздник 8 марта в кранах появилась вода ярко-голубого цвета. Причин для происходящего у пользователей водосети нет. Появляются вымышленные и несерьезные высказывания, среди которых: «атака инопланетян», «от нас хотят избавится», «это тосол».

 В социальной сети «ВКонтакте» появились записи о проблемах с водоснабжением в тематическом паблике «Подслушано Первоуральск»

«А разгадка проста, как мне сказал человек, много лет работающий в обслуживании сетей. Видимо, управляющая компания чистила трубы какой-то химией, но забыла предупредить об этом жильцов», - утверждает женщина.

При этом часть жителей города возмущена появлением черной воды в кранах.


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