В Первоуральске из кранов потекла голубая вода

Сегодня, 16:14

В Первоуральске жители обеспокоены ситуацией с водоснабжением. Причиной стало появление голубой и черной воды в кранах. Люди не понимают, почему получили странный подарок.

Коммунальные службы порадовали жителей уральского города. На праздник 8 марта в кранах появилась вода ярко-голубого цвета. Причин для происходящего у пользователей водосети нет. Появляются вымышленные и несерьезные высказывания, среди которых: «атака инопланетян», «от нас хотят избавится», «это тосол».

В социальной сети «ВКонтакте» появились записи о проблемах с водоснабжением в тематическом паблике «Подслушано Первоуральск»

«А разгадка проста, как мне сказал человек, много лет работающий в обслуживании сетей. Видимо, управляющая компания чистила трубы какой-то химией, но забыла предупредить об этом жильцов», - утверждает женщина.

При этом часть жителей города возмущена появлением черной воды в кранах.