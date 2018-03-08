В Ставрополе подростки сделали селфи на крыше 15-этажного дома

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В Ставрополе группа подростков решила сделать селфи на крыше 15-этажного дома. Информацию об этом они разместили в социальной сети ВКонтакте.

В последнее время в среде подростков в моду вошло селфи, да еще и в опасных местах. Так, в Ставрополе молодые люди решили «пощекотать нервы» и сделать селфи на крыше 15-этажного дома, а после разместить снимки в соцсетях.

В комментариях пользователи отметили, что здание находится на улице Южной областного центра. Участниками опасного селфи стали шесть молодых людей. После появления снимков, вокруг них поднялась шумиха, подростков начали критиковать за излишнюю беспечность и необдуманность поступка. Хотя были и такие пользователи, которые поддержали данный поступок и посоветовали, куда можно залезть в следующий раз, для получения более эффектных снимков.

В коммунальных службах города пытаются понять, как молодые люди попали на крышу. Специально созданная комиссия проверяет входы на остальные крыши городских высоток. Сообщается, что в результате данного инцидента пострадавших нет.