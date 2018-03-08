В Ростове директор предприятия взял сотрудников в рабство

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Директор предприятия в Ростове буквально взял в рабство своих работников. Семеро рабочих полгода оставались без зарплаты. Сумма задолженности составила почти полмиллиона рублей.

Прокуратура провела расследование в отношении фирмы и выяснила, что руководитель одной из ростовских фирм рабски эксплуатировал своих сотрудников, не выплачивая им заработную плану.

В отношении директора возбудили уголовное дело и суд признал его виновным. Его обязали погасить задолженность перед своими сотрудниками на сумму свыше 440 тысяч рублей. Помимо выплаты обязательного долга, руководитель предприятия также выплатил штраф государству в размере 150 тысяч рублей. В данный момент уголовное расследование прекращено.