VistaNews.ru


В Новочеркасске пласт снега упал с крыши и раздавил авто

Сегодня, 14:23

С крыши дома в Новочеркасске упал пласт снега. Глыба раздавила легковой автомобиль, который находился под домом.

 Возле здания школы в Новочеркасске произошел неприятный инцидент – с крыши упал большой пласт снега. Под зданием находился легковой автомобиль, который пострадал в результате падения. Известно, что транспортное средство марки ВАЗ-2109. Трагедия произошла вчера, 7 марта.

В результате падения снега на авто, большая часть кузова ВАЗа оказалась помята. На момент трагедии транспортное средство было пустым, что не привело к человеческим жертвам. Подобные инциденты часто происходят из-за непредусмотрительности людей, ведь оставлять авто под зданиями, на которых имеются снежные глыбы, очень опасно.

Напомним, что ранее сообщалось об обрушении балконной плиты, которая упала на улице Шаумяна в Ростове. В результате данного инцидента пострадавших нет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.