В Новочеркасске пласт снега упал с крыши и раздавил авто

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С крыши дома в Новочеркасске упал пласт снега. Глыба раздавила легковой автомобиль, который находился под домом.

Возле здания школы в Новочеркасске произошел неприятный инцидент – с крыши упал большой пласт снега. Под зданием находился легковой автомобиль, который пострадал в результате падения. Известно, что транспортное средство марки ВАЗ-2109. Трагедия произошла вчера, 7 марта.

В результате падения снега на авто, большая часть кузова ВАЗа оказалась помята. На момент трагедии транспортное средство было пустым, что не привело к человеческим жертвам. Подобные инциденты часто происходят из-за непредусмотрительности людей, ведь оставлять авто под зданиями, на которых имеются снежные глыбы, очень опасно.

Напомним, что ранее сообщалось об обрушении балконной плиты, которая упала на улице Шаумяна в Ростове. В результате данного инцидента пострадавших нет.