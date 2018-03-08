В Хабаровске собаку выбросили с пятого этажа, но она выжила

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В Хабаровске местные жители стали очевидцами жесточайшего обращения с собакой. Хозяева животного выбросили питомца из окна квартиры на пятом этаже, но он в итоге остался жив.

По словам свидетелей произошедшего, пса спасло дерево, которое росло прямо у подъезда. Оно смягчило падение и предотвратило гибель животного. Владельцы собаки сразу же выбежали во двор и пытались быстро утащить обездвиженного питомца в неизвестном направлении, однако разъярённые жестокостью соседей жильцы дома не дали им этого сделать. Небезразличные граждане вызвали на место зоозащитников, которые отвезли пса к ветеринару. Сейчас он, по словам волонтёров, находится на реабилитации после операции. В отношении владельцев собаки очевидцы случившегося намерены написать заявление в полицию.

Ранее мы писали, что в Ростовской области живодеры пытались задушить собаку. Спасла животное женщина, которая случайно проходила мимо места событий.