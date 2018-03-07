В Уфе лошадь взбесилась и врезалась в планетарий

Вчера, 23:51

В Уфе испуганная лошадь врезалась в планетарий вместе с упряжью и санями. Есть пострадавшие и среди них дети.

Видеоролик, который успели снять жители Уфы, ставшие невольными очевидцами происшествия, произошедшего в парке Гафури 6 марта, шокировал обозревателей интернета. В момент, когда посетители культурного объекта катались на санях со своими детьми, произошло нечто, которое до смерти напугало лошадь. Животное чего-то настолько испугалось, что за считанные минуты стало неуправляемым. Конь сначала пытался бежать в непонятном направлении, но через несколько секунд, не взирая на упряжь и сани с людьми, помчался к построенному планетарию. Достигнув цели, лошадь врезалась в стену и сани опрокинулись.

Очевидцы сообщили, что видели, как в момент сильного наклона из саней выпала маленькая девочка, но лошадь это совершенно не удивило. Она с разгона все же произвела попытку тарана кирпичной стены планетария. Среди пострадавших есть дети, но о степени травмирования нет пока информации. На месте уже работает полиция и скорая помощь Уфы.