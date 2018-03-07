Вчера, 23:07

Известны предварительные итоги расследования катастрофы Ан-148, упавшего 11 февраля в Подмосковье. Информацию сообщил приближенный к следствию источник. Совокупность человеческого фактора и конструктивных особенностей воздушного судна привели к катастрофе Ан-148.

Падение Ан-148 стало одним из самых трагических событий 2018 года. Авария произошла в Подмосковье. Самолет вылетел из аэропорта столицы. Множество версий оказались ложными. На данный момент источник, приближенный к ведению расследования, сообщил о наличии двух главных причин авиакрушения: человеческий фактор и особенности конструкции самолета.

Специалисты авиационного комитета назвали причиной гибели людей фейковые показатели данных обледеневших датчиков. На данный момент информация проверяется специалистами. Полную информацию о расследованию специалисты предоставят после завершения всех экспертиз.