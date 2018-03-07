В авиакатастрофе Ан-26 в Сирии погиб воронежский военнослужащий

Вчера, 21:24

6 марта в Сирии произошла авиакатастрофа, в которой разбился самолет АН-26. В результате погибли 33 человека, среди которых был воронежский военнослужащий Семён Шейнцвит.

Как известно, самолет выполнял полет с авиабазы Квайрес и разбился при заходе на посадку в аэродром Хмеймим.

27-летний Семён родом из Краснодарского края. Он проживал в городе Ейск, куда переехал с родителями после 9 класса.

Друзья говорят о погибшем офицере только хорошие слова. Семён был жизнерадостным, отзывчивым, честным и добрым. Бывший одноклассник рассказывает, что в школе парень сразу стал своим. Хорошо дружил с девчонками, умел слушать и поддержать. После школы он почти ни с кем не общался, но недавно написал однокласснику и общался так, будто не прошло 10 лет.

Подруга Семёна говорит, что у него должна была быть свадьба и он очень хотел детей.

Погибший офицер был единственным ребенком в семье. Похороны молодого человека пройдут в городе Ейск, где проживают его родные.