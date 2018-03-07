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В Кузнецке 51-летней женщине чуть не оторвало руку

Вчера, 22:18

51-летняя жительница Кузнецка получила травму руки на рабочем месте. Женщина является сотрудницей компании «Технотекс», по данному факту проводится проверка.

Женщина поступила на производство в качестве стажера на должности оператора разрыхлительно-щипательных машин. В результате неосторожности она получила травму руки, так как ее конечность оказалась в барабане. Она не выполнила условия безопасности при работе с агрегатом, и начала освобождать крутящийся элемент, не дождавшись полной остановки. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице, ей оказали первую помощь и теперь врачи наблюдают за состоянием здоровья.

В компании «Технотекс» специалисты проводят проверку, о произошедшем ЧП на производстве оповещены сотрудники полиции. Есть большая вероятность, что ответственность за такую оплошность со стороны стажера, которая привела к травматизму во время рабочего процесса, понесут ответственность инспекторы охраны труда предприятия.


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