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В Пермском крае две пятилетние девочки сбежали из детсада из-за голода

Вчера, 21:42

В Пермском крае продолжается расследование обстоятельств побега двух девочек, покинувших сад из-за голода. Пятилетние дети ушли с территории образовательного учреждения после прогулки. Ситуацию расследует краевое Министерство образования.

В Краснокамске двое детей самостоятельно покинули воспитателей и ушли с территории детского сада. Пятилетние дети смогли выйти с огороженной территории незамеченными и направились в сторону автомобильной трассы. Дети двигались по проезжей части, их заметила женщина-водитель, привлекшая внимание других людей к гуляющим детям.

Родители ушедших девочек настаивают на плохом отношении к детям. Девочки ушли из сада, поскольку изголодались. Ситуацию рассматривают в краевом Министерстве образования. Оснований обвинять в чем-то сотрудников садика сейчас нет.


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