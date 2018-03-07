В Самарской области мужчину ветром затянуло под поезд

Вчера, 21:36

Сегодня, 7 марта, на перегоне Безенчук — Майтуга в Самарской области, насмерть был сбит мужчина. Предположительно, его затянуло под поезд сильным потоком воздуха.

Со слов Таулана Чепкенчиева, помощника Куйбышевского транспортного прокурора, ЧП произошло примерно на 1000 километре Куйбышевского железнодорожного пути. Как стало известно, потерпевшему было 38 лет. Он находился в промежутке между двумя путями железной дороги. В это время в противоположенных направлениях двигались два поезда. Мужчину сильным потоком ветра затянуло под грузовой состав, в следствии чего он погиб, не дождавшись прибытия медицинского персонала скорой помощи.

Все детали произошедшего выясняются Куйбышевской транспортной прокуратурой.