В Москве таксист обокрал пассажирку и высадил на полпути

Вчера, 21:21

В Москве продолжаются поиски таксиста на автомобиле Hyundai Solaris. Мужчина обокрал свою пассажирку, забрал ее личные вещи и высадил жертву на полпути по улице Молостовых. Информацию проверяют в полиции.

Россиянка стала жертвой нерадивого таксиста. Мужчина, оказывая клиентке услуги по перевозке, начал словесный конфликт. После чего ограбил свою жертву и оставил ее по улице Молостовых. Особых примет у злоумышленника нет, кроме транспортного средства – белое авто марки Hyundai Solaris. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о преступлении.

Информация по инциденту уточняется и проверяется.

К слову, ранее в столице двое неизвестных с «гранатой» ограбили таксиста и скрылись с места происшествия.