Прокуратура Петербурга нашла нарушения в батутном центре, где травмировался ребенок

Вчера, 20:08

Представитель надзорного ведомства Юлианна Алексеева сообщила, что прокуратура обнаружила нарушения в центре батутов «Хлоп-Топ», где школьница получила серьезные повреждения в феврале.

Прокуратура обнаружила, что на территории центра незаконно располагается более десятка аттракционов. Как выяснилось, по документам у этих аттракционов одно место расположения и срок использования, а по факту совершенно другое.

Помимо этого сотрудники Петербуржской прокуратуры выяснили, что случаи получения детьми различных травм неоднократно происходили в данном парке.

В настоящий момент, в отношении гендиректора ООО «ДСП Норд», который управляет этим самым парком, возбуждено административное дело. Сейчас оно направлено в государственную техинспекцию на рассмотрение.

Напомним, ранее портал сообщал, что девочка получила серьезные травмы в парке «Хлоп-Топ».