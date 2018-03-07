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Горящий "Учкудук" в Ленобласти запечатлели на видео

Вчера, 19:54

Горящий ресторан «Учкудук» в Тосненском районе Ленобласти, который продолжают тушить пожарные, очевидцы запечатлели на видеокамеры.

В деревне Федоровка Тосненского района Ленобласти вспыхнул ресторан «Учкудук». В 16:50 в департамент МЧС поступило сообщение о возгорании заведения, куда была направлена бригада из 27 пожарных.

Огромные темные клубы дыма на улице Шоссейная видны даже в самых отдаленных местах городского поселка. Из-за происшествия во всей деревне был отключен свет.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Причины пожара устанавливаются. Данные о причиненном материальном ущербе пока отсутствуют.


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