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Джейш аль-Ислам* признали себя виновными в крушении Ан-26 в Сирии

Сегодня, 18:06

Сирийская группировка Джейш аль-Ислам* (запрещена в России) признала себя виновной в крушении российского военного самолета Ан-26 в Сирии.

*Джейш аль-Ислам* заявили, что таким образом ответили российским силам за операцию в Восточной Гуте. Запрещенная группировка открыла огонь из пулеметов, когда самолет заходил на посадку. Происшествие случилось 6 марта при посадке на сирийский аэродром Хмеймим. На борту военно-транспортного средства находились 39 человек, все погибли. Минобороны РФ сообщает, что среди умерших оказались 27 российских офицеров, среди которых люди разных званий, заканчивая генерал-майором.

В РФ изначально считали, что причина крушения – техническая неисправность. Вышеуказанная информация официально не подтверждена. 

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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